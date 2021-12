국토부, '그린리모델링 지역거점 플랫폼' 기관 모집

국토교통부와 한국토지주택공사(LH), 국토안전관리원은 '그린리모델링 지역거점 플랫폼'에 참여할 대표기관과 참여기관을 모집한다고 6일 밝혔다.

그린리모델링 지역거점 플랫폼은 국토부가 추진하고 있는 공공건축물 그린리모델링 사업의 인식확산과 저변확대를 위한 권역별 전문기관 간 협력체계다. 사업을 총괄 지위·기획하는 대표기관과 사업을 직접 수행하는 참여기관이 컨소시엄을 구성해서 지원해야 한다.

올해는 지난해보다 공공건축물 그린리모델링 지원대상이 821동에서 896동으로 늘어 전국 5개 권역에서 8개의 대표기관·참여기관(수도권2, 강원권1, 충청권1, 전라권2, 경상권2)을 모집할 예정이다.

6일부터 17일까지 국토안전관리원 그린리모델링센터에서 정한 양식의 신청서와 사업계획서 등을 작성해 국고보조금통합관리시스템으로 신청·접수하면 된다.

오는 13일에는 설명회도 개최한다. 별도의 선정위원회를 통해 내년 1월 최종 선정된 기관들은 1년 동안 활동 하게 된다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr