한은 "방역 강도 완화 가능성 높아…내년 글로벌 경기회복세 지속"

한은 5일 해외경제 포커스 발간

[아시아경제 장세희 기자]한국은행은 코로나19의 새로운 변이인 오미크론 출현으로 불확실성이 커졌지만 글로벌 경기는 내년에도 회복세를 이어갈 것이라고 내다봤다.

5일 한은 조사국 국제경제부는 주간 간행물 '해외경제 포커스'에서 "향후 글로벌 경기를 좌우할 감염병 상황, 글로벌 공급 병목 현상, 중국 경제 둔화 속도, 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 기준금리 인상 속도 등 요인을 평가했다"면서 이같이 밝혔다.

한은은 먼저 오미크론 변이 발생으로 향후 감염병 전개 양상을 예측하기 어려워졌다면서도 "코로나19 경구용 치료제 개발, 선진국의 부스터 샷, 신흥국의 백신 접종률 상승세 등에 힘입어 방역 강도는 완화할 가능성이 높다"고 밝혔다.

그러면서 "이동 제한 조치의 기대효과는 제한적이지만 이로 인한 경제적 비용은 커, 경제적 측면에서 강력한 방역 조치의 지속 가능성이 작아진 것으로 평가된다"고 강조했다.

특히 원자재 가격 상승과 물류대란 등은 내년 해소될 것으로 예상했다. 산유국이 원유 생산을 점차 늘리고, 글로벌 수요가 점점 상품에서 서비스로 전환해 운송 여건도 개선될 것으로 관측했다.

중국경제는 재정 여력과 양호한 대외 수요로 완만한 둔화세를 나타내고, 연준의 기준금리 인상 등 통화정책 정상화 속도는 빠르지는 않을 것으로 전망했다.

한은은 "향후 글로벌 경제는 코로나19 충격에서 점차 벗어나 경제활동을 정상화하며 회복 흐름을 이어갈 가능성이 높은 것으로 평가된다"고 강조했다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr