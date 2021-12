내년 상반기 ‘변리사 실무수습 집합교육’ 모집공고

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 특허청은 6일~10일 국제지식재산연수원 홈페이지에서 ‘2022년 상반기 변리사 실무수습 집합교육’ 신청을 접수한다고 3일 밝혔다.

집합교육은 ‘제58회 변리사 시험’ 최종 합격자를 주요 대상으로 하며 내년 1월 24일~4월 8일(10주, 47일) 진행된다.

상반기 교육은 지식재산에 대한 기본지식을 갖춘 변리사 시험 합격자를 대상으로 실시돼 변리업 수행에 필요한 실무중심의 실습과목 등이 주로 편성된다.

다만 코로나19가 확산되는 상황임을 고려해 실시간 온라인 교육을 우선 진행하되 ‘변리사법 시행령’상 집합교육의 취지에 맞게 2주간 오프라인 교육을 병행하는 것으로 프로그램을 운영할 예정이다.

오프라인 교육은 실습과목에 대해 2주간 3회에 걸쳐 대전 유성구 소재 국제지식재산연수원에서 진행될 예정이다.

특허청은 교육생의 직업 윤리의식 강화를 위해 윤리교육 시간을 별도 편성하고 온라인 교육 중 부정행위를 방지하기 위해 가상카메라 사용여부를 실시간으로 모니터링 하는 등 교육생 관리에도 심혈을 기울일 계획이다.

집합교육에 관한 기타 자세한 내용은 특허청과 국제지식재산연수원 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

특허청 김태응 국제지식재산연수원장은 “교육생의 코로나19 감염 예방을 우선으로 고려해 온라인과 오프라인 교육을 병행하고 온라인 교육이 진행될 때는 교육 효과를 최대한 높일 수 있도록 실시간 질의·응답, 퀴즈 등의 코너를 운영하겠다”고 말했다.

