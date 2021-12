최태원, 스웨덴 발렌베리家 투자사 총수 회동…협력안 논의

[아시아경제 김혜원 기자] 최태원 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 267,000 전일대비 3,000 등락률 +1.14% 거래량 199,312 전일가 264,000 2021.12.03 15:30 장마감 관련기사 국내 주요 기업들, '연말 방역' 총력전…회식 금지·출장 자제최태원 "탄소중립 인센티브, 민관협력 강화해야"[클릭 e종목] "SK스퀘어, 순자산가치 대비 과도한 하락" close 그룹 회장이 스웨덴 발렌베리 가문이 만든 투자전문 기업 총수를 만나 상호 협력 방안을 논의했다.

5일 SK그룹에 따르면 최 회장은 지난 3일 서울 종로구 SK서린사옥에서 콘니 욘슨 EQT파트너스 회장을 만나 그린에너지, 헬스케어 등 미래 유망 분야에서 투자 협력을 강화하자는 데 뜻을 모았다.

EQT파트너스는 스웨덴 발렌베리 가문이 세운 투자전문 기업으로, 2019년 스웨덴 스톡홀름 증시에 상장됐다. 시가총액 60조원, 운용자산 규모는 90조원에 달한다. 미국, 유럽, 아시아 포함 전 세계 24개국에 1000여명이 근무 중이다.

발렌베리 가문은 특히 소유와 경영을 분리한 지배구조, 배당금 사회 환원 등 사회적 책임을 실천하는 것으로 잘 알려져 있다. 일렉트로룩스(가전), 아스트라제네카(제약), 스토라엔소(제지) 등 유수의 기업을 소유하고 있다.

이날 회동에서 최 회장은 SK그룹의 탄소감축 노력, 경제적 가치와 사회적 가치 동시 추구, 지배구조 혁신 등을 소개했다. 최 회장은 "한국은 특히 수소 분야에서 전 세계적으로 앞서가고 있는 상황"이라며 "SK그룹 역시 수소 생산부터 유통, 소비에 이르는 밸류체인 구축에 적극 나서고 있다"고 말했다.

이에 욘슨 회장은 "한국 수소 비즈니스 발전 속도가 유럽에 비해 굉장히 빠르다는 것을 잘 알고 있다"면서 "SK그룹이 하는 어떤 분야에서든 협업을 할 생각이 있다"고 화답했다.

양측은 바이오, 헬스케어 등 미래지향적 사업 분야에서도 협력 방안을 논의했다. 최 회장은 SK그룹이 한국과 미국에서 다방면에 걸쳐 바이오 사업을 진행하고 있다고 소개했고, 욘슨 회장은 해당 분야의 상호 협력을 구체적으로 논의할 뜻이 있다고 했다.

최 회장과 욘슨 회장은 양사가 글로벌 각지에서 신규 비즈니스 기회를 공동으로 발굴하자고 의견을 모았다. 욘슨 회장은 SK그룹의 유럽 시장 진출 현황에 관심을 나타냈고, 최 회장은 헝가리와 폴란드 등에서 배터리 부문 투자를 진행 중이라고 전했다. 욘슨 회장은 "유럽에서 비즈니스 파트너를 모색하고 있다면 우리가 적극적으로 그 역할을 할 수 있다"며 "SK그룹이 아시아에서 기여할 수 있듯이 EQT는 유럽에서 SK그룹에게 기여할 수 있다”고 말했다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr