카뱅, 직원 1인당 2억8000만원 벌어…시중은행 1.5배

[아시아경제 송승섭 기자]주요은행 직원들이 1명당 평균 1억8700만원의 수익을 올릴 때, 카카오뱅크 직원 1명은 2억8000만원의 돈을 벌어들인 것으로 나타났다.

5일 업계에 따르면 올해 1~9월 충당급을 적립하기 전 카뱅 직원 1인당 평균이익은 KB국민·신한·하나·우리·NH농협은행 등 5대 시중은행 직원들의 1인당 평균이익보다 49.7% 컸다. 1인당 생산성은 지난해 같은 기간 5대 은행(1억7100만원)이 카뱅(1억6300만원)보다 높았다.

5대 시중은행 직원은 약 1만3836명인데 비해 카카오뱅크 직원은 10분의1에 못 미치는 964명이다.

두 업권의 생산성 차이는 영업점 유무에 따른 것으로 보인다. 5대 은행은 매년 과감한 희망퇴직과 점포 축소에 나서고 있지만, 점포와 인력을 유지하는데 상당 부분 비용이 발생한다. 반면 인터넷전문은행의 경우 아예 영업점이 없어서 생산성이 높을 수밖에 없다는 설명이다. 이러한 생산성 격차는 올해 분기마다 가파르게 벌어지는 형국이다.

지난해 1인당 생산성 역시 1~9월은 카뱅이 자본투자를 늘리고 신규직원을 채용했기 때문에 5대 시중은행에 뒤처진 영향이 크다. 연간 실적으로는 카뱅이 지난해 말 이미 5대 은행을 13%가량 앞질렀다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr