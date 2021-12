에스제이파워-충남교육청과 장애인 진로 개선방안 모색

발달장애인 12명 채용한 에스제이파워 생산현장 교육청 관계자 방문 근로 실태 파악 및 협력방안 논의

[아시아경제 박종일 기자] 에스제이파워(대표 신항철)이 운영하는 세종시 전의면 마스크 제조 공장에 충남도 교육청 관계자 등이 방문, 장애인취업현장 실태파악과 애로사항 청취 및 향후기업과 장애인 교육기관간 바람직한 상생 협력방안을 모색했다.

현장에는 충남도 교육청 유양숙 장학사를 비롯한 천안교육지원청장학사 및 인애학교 교사, 충남발달장애인훈련센터 관계자와 마스크(싱그라미)를 생산하는 에스제이파워 신항철 대표 등이 참석한 가운데 진행됐다.

이 회사는 지난 7월부터 특수학교인 천안인애학교와 고용을 위한 MOU체결, 9월부터 졸업한 발달장애인 12명을 채용, 마스크생산에 참여해 취업기회를 제공한 것이 계기가 돼 이번 우수방문사업체로 선정이 됐다.

충남교육청은 일선 산업체 현장을 직접 방문, 특수학교졸업생이 취업, 사회에 첫발을 내딛으면서 산업체 현장에서 겪을 수 있는 안전과 인권, 성희롱 예방, 코로나 19 대응 등에 관한 교육 및 현장 운용실태 등을 점검 파악했다. 또, 향후 특수학교 교육정책의 개선과제와 추진방향 및 지원에 대한 대안을 모색, 특수교육대상자들이 학교에서 졸업 후 사회인으로 성공적인 안착할 수 있도록 기업체와 바람직한 롤 모델을 마련하는데 그 의의가 있다고 했다.

생산현장과 휴게실 등 공장 곳곳을 둘러본 유양숙 장학사는 “직접 이곳 일선 현장에 와서 보니 우려와 달리 특수학교 졸업생들에게 적합한 일자리이며 안전하고 쾌적한 작업환경을 속에서 희망을 가지고 일하고 있고, 그간 이 회사에서 추진해온 특수학교와 MOU 체결을 통한 채용과정 등이 앞으로 모범사례가 될 것"이라며 "특히 신대표의 장애인에 대한 편견 불식과 실습기회 제공 및 채용확대에 깊은 감사의 말씀을 드린다”고 말했다.

신항철 대표는 “ 장애인 친구들도 맞춤형 일자리를 제공하면 비장애인 못지않은 근로 능력으로 좋은 제품을 생산 할 수 있음을 알려주고 싶고, 앞으로도 사회취약계층들에게 일자리 제공기회를 늘려나가 함께 살아가는 사회를 만들어가는 기업이 되도록 최선을 다 하겠다”고 화답했다.

이날 논의 협의된 제시안으로는 먼저 기업체에서 필요한 장애인 인재를 육성하기 위해 특수학교와 기업체가 MOU를 체결, 졸업 후 즉시 현장에서 일할 수 있도록 기업체에 적합한 사전교육을 통한 ‘맞춤형 인재 양성 교육프로그램 운영지원’을 요청했다.

또, 신규 취업 청년들에게 근로의지 고취와 장기근속 등을 유도하는 ‘청년내일채움공제(고용노동부)’의 가입조건 완화방안을 제시해 (1일 6시간: 주 30시간 이상 근무)1일 4기간으로 축소, 발달장애인 등의 특수근로여건을 배려해 적용해줄 것을 관계 당국에 에 건의 개선을 추진해 나가기로 했다.

그동안 에스제이파워는 마스크생산 후발 기업임에도 불구하고 국산 100% 원자재와 철저한 위생생산시스템을 통해 제조한 '보풀 없고 귀가 편한 싱그라미 마스크'가 소비자들로부터 우수 제품으로 인정받아 모 홈쇼핑에서 완전판매를 하는 등 큰 호응을 얻고 있다.

또, 노인복지관, 재래시장상인, 외국인근로자 등 우리 사회에서 소외 받는 다양한 계층을 위한 50만장 이상을 기부릴레이를 해왔다. 최근에는 해외 미얀마까지도 기부, 말레이시아, 베트남 등 해외에도 꾸준히 수출을 확대해 나가고 있어 제품을 통한 K방역의 우수성을 세계에도 널리 알리는데도 일조를 하고 있어 성장이 주목된다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr