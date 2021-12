[아시아경제 장효원 기자] 중국 청도 동쪽 해역에서 지진이 발생했다. 우리나라 서해안 지역이다.

3일 기상청은 오후 9시8분 22초 중국 청도 동쪽 324km 해역에서 규모 4.5의 지진이 발생했다고 밝혔다.

진앙은 북위 35.81도, 동경 123.88도이며 지진 발생 깊이는 17km이다.

기상청은 "국외 지진정보발표 기준(규모 5.0 이상)에 미달하나, 전남, 전북 지역 등에서 지진동을 느낄 수 있다"고 설명했다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr