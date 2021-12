국고채 금리, 일제히 상승세… 3년물 1.9%대

[아시아경제 장효원 기자] 국고채 금리가 일제히 상승세를 기록했다.

3일 서울 채권시장에서 3년 만기 국고채 금리는 전 거래일보다 5.5bp(1bp=0.01%포인트) 오른 연 1.900%에 장을 마쳤다.

3년물 금리는 지난달 25일(연 1.933%) 이후 6거래일 만에 다시 1.9%대로 올라섰다.

10년물 금리는 연 2.234%로 3.6bp 상승했다. 5년물과 2년물은 각각 4.1bp, 6.2bp 상승해 연 2.027%, 연 1.770%에 마감했다.

20년물은 연 2.249%로 4.6bp 올랐다. 30년물과 50년물은 4.9bp, 5.0bp 올라 각각 연 2.225%, 연 2.224%를 기록했다.

지난달 26일 1.863%로 마감했던 3년물 금리는 한 주간 3.7bp 올랐다. 같은 기간 10년물은 2.1bp 내렸다.

단기물의 경우 지난달 기준금리 인상에 따른 하락을 되돌리는 흐름이 나타났다. 반면 장기물 금리는 코로나19 변이 오미크론이 출현하면서 경기 회복 둔화 우려, 안전 자산 선호 심리 등이 하락 요인으로 작용한 것으로 풀이된다.

