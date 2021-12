文대통령 "저도 오늘 온기를 느끼며 아내와 함께 기부"

SNS에 기부·나눔 단체 청와대 초청행사 참석 소회 전해

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 3일 사회관계망서비스(SNS)에 올린 기부·나눔단체 청와대 초청 행사에 대한 소회를 통해 "저도 오늘 온기를 느끼며 아내와 함께 소정의 금액을 기부했다"고 밝혔다.

문 대통령은 "오늘 기부·나눔단체 초청 행사를 가졌다. 우리 곁의 소외된 이웃과 어린이, 세계 빈곤가정에 희망과 용기를 나눠준 분들을 만나 제 마음도 따뜻해졌다"고 말했다.

문 대통령은 "최근 '모든 선행은 연못에 던진 돌과 같아서 사방으로 파문이 퍼진다'는 구절을 읽었다. 선한 마음은 다른 이들에게도 누군가에게 도움이 되고 싶다는 마음을 불러일으킨다"고 설명했다.

문 대통령은 "얼마 전, 경북 영양 119안전센터에 선물상자를 놓고 간 여학생들의 마음도 소방대원들의 헌신으로 국민들께 돌아갈 것"이라며 "그 마음이 오늘의 우리를 만든 원동력이라 생각한다"고 전했다.

문 대통령은 "올해 창립 116주년을 맞은 대한적십자사를 비롯해 우리 사회의 온기를 더해주고 계신 많은 나눔단체들이 있다. 작은 정성이라도 모이면 큰 희망이 되고, 회복을 위한 용기가 된다. 서로의 손을 꼭 잡아주는 연말이 되길 바란다"고 말했다.

