함양군, 코로나 위기대응 감염병관리 우수지자체 선정

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 확산 속에서 감염병 차단에 노력해온 성과를 인정받아 우수 지자체에 선정됐다.

2일 군에 따르면 질병관리청이 주최한 2021년 감염병 컨트런스에서 ‘감염병관리 평가’ 우수기관으로 선정돼 질병관리청장 기관표창을 수상했다.

이번 평가에서 군은 감염병 감시체계 운영과 역학조사의 완성도, 입국자 추적조사, 방역사업 추진 업무, 감염병 예방행태의 다양한 매체를 활용한 홍보, 법정 감염병 발생 시 빠른 대응조치와 철저한 사후 관리 등을 통해 감염병 관리에 기여한 성과를 인정받았다.

군은 코로나19의 엄중한 위기 상황에서 지난 1년여간 지역내 확산 방지를 위해 보건소 전 직원이 노력한 결과를 인정받은 것이라고 밝혔다.

박미혜 보건소장은 “감염병은 발생 전에 예방하는 것이 가장 중요하다”며 “감염병 발생에 시기적절하게 대응하고 지속적인 예방 사업을 추진하여 군민들이 안전하고 건강한 삶을 영위할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

이어 “코로나 위기 상황이 끝난 것이 아니므로 군민들께서도 타 지역 방문 자제 및 마스크 착용 의무화 등 방역수칙을 적극적으로 준수해주실 것을 당부드린다”고 덧붙였다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr