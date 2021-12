광주 광산구 '영상회의 활용 우수사례 공무' 2년 연속 우수기관

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시 광산구(구청장 김삼호)는 행정안전부 주관 2021년 영상회의 활용 우수사례 공모에서 2년 연속 우수기관으로 선정됐다고 2일 밝혔다.

이번 공모에는 중앙행정기관, 지방자치단체, 공공기관 등 33개 기관이 참여한 가운데, 심사를 통해 광산구를 포함한 3개 기관이 우수사례 기관으로 선정됐다.

광산구는 지난해 코로나19 상황에서 나라e(이)음 PC 영상회의를 적극 활용해 스마트업무환경 이용 활성화 우수기관에 선정된 데 이어 올해도 영상회의 활용 분야에서 행안부 장관 표창을 받게 됐다.

올해 ‘접촉에서 접속으로’란 슬로건을 바탕으로 단순 PC 영상회의 중계에서 벗어나 온·오프라인 참여 향상 및 영상 플랫폼 확대를 위한 인프라 구축, 서비스 개선에 힘썼다.

구청사 내 3개 시설(2층 상황실, 6층 전산교육장, 7층 윤상원홀)에 디지털영상시스템을 구축하고, 구청에서 열린 회의, 교육, 행사 영상을 PC 영상회의와 ‘광산LIVE(라이브)’, 청내 TV 방송 등 다양한 수단과 연계해 제공했다.

특히, ‘광산LIVE’는 내·외부 자체 스트리밍 서버 구축으로, 직원과 시민 모두 별도 인증 없이 컴퓨터나 휴대전화로 이용할 수 있어 구정 전달을 위한 디지털 소통의 매개체로 자리를 잡았다.

이외에도 영상회의와 이동식 영상기기 연계를 통한 회의실 공간 부족 해소, 대형 디스플레이 분할화면 표출을 통한 온라인·현장 간 소통 강화 등의 성과를 인정받아 2년 연속 우수기관으로 선정되는 영광을 안았다.

광산구 관계자는 “‘위드 코로나’에 대비해 앞으로도 다양한 시도와 개선을 통해 실시간 영상 콘텐츠의 질을 향상시켜, 영상회의를 비대면 소통과 협업의 장으로 적극 활용하겠다”고 말했다.

