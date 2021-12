양천구 코로나19재택치료 전담팀 관계자들이 2일 서울 양천구 해누리타운에서 산소포화도 측정기 등이 포함된 재택치료 환자용 건강관리세트를 포장하고 있다./강진형 기자aymsdream@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.