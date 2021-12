[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자]

▷ 한의과대학부속한방병원장 겸 보건진료소장 홍상훈 ▷ 지역콜라보센터 실장 서주태 ▷ 체육진흥단 과장 이광택

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr