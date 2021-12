[명품컬렉션] 야마하골프 리믹스 VD40 "세상에서 가장 쉬운 아이언"

[아시아경제 노우래 기자] "이보다 더 쉬울 수는 없다."

야마하골프 리믹스 VD40 아이언(사진)이다. "필드에서 지루할 정도로 미스(miss)하지 않는다"는 자랑이다. VD는 ‘벡터 디렉션(Vector Direction)’의 약자, 방향성과 직진 안정성을 추구한 제품이다. 숫자 40은 미국골프협회(USGA)와 영국왕립골프협회(R&A)가 제한하고 있는 MOI(관성모멘트) 최고 수치인 4000g·㎠를 뜻한다. 한마디로 ‘끝내주게 쉬운 클럽’이다.

치밀하게 계산된 설계로 탄생한 독창적인 외형이다. 호젤과 토에 추가 중량을 배치한 것이 핵심이다. ‘더블 넥(Double Neck)’이다. 호젤 부분 튀어나온 모양은 어드레스에 들어서면 그 모습을 감춘다. 백 페이스의 리브(rib)는 기분 좋은 타구음을 이끈다. 디자인과 색상은 마치 외계 생명체를 연상시킨다. 날렵하고 작은 헤드를 가졌지만 조작성이 뛰어나다. 하이 바운스와 스코어 라인이 인상적이다.

악조건 속에서 발생하는 스핀양 감소를 억제한다. 클럽 성능 비교 테스트를 통해 "비거리 손실이 없고 미스 샷 빈도도 현저히 줄어든다"고 설명했다. "아주 오묘한 디자인과 문양을 가진 클럽"이라는 야마하골프 측은 "지구상에 단 한 번도 나온 적이 없었다"며 "마치 은하계 어딘가에서 살다가 넘어온 새로운 생명체가 전수해준 디자인과 기술처럼 느껴졌다"는 설명이다.

