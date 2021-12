하병필 권한대행, '부울경 메가시티'와 균형발전 함께 실현

하 권한대행, 부산 벡스코서 KNN 주최로 열린 '대한민국 지역대포럼' 참석

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경상남도가 새로운 국가균형발전 전략인 초광역협력을 부산·울산과 협력해 속도감 있게 추진함과 동시에 서부 경남권을 비롯한 경남 균형발전 방안도 모색한다.

하병필 경남도지사 권한대행이 1일 부산 벡스코에서 KNN 주최로 열린 '대한민국 지역대포럼'에 참석해 지방분권과 초광역 협력에 대해 논의했다.

'지역분권을 위한 부·울·경의 기대와 제안'을 주제로 개최된 이 날 포럼에는 하 권한대행, 박형준 부산시장, 송철호 울산시장, 김순은 자치분권위원장을 비롯해 국회의원, 경제인, 언론인 등이 참석했다.

행사 1부에서는 부·울·경 시·도민 2400명(각 800명)을 대상으로 물은 차기 정부의 과제, 부·울·경 메가시티 주요 협력 분야 등의 조사 결과를 발표했다.

2부 토크콘서트에서는 동남권발전협의회 전호환 상임위원장이 사회를 맡아 김순은 자치분권위원장, 부·울·경 시·도지사에게 순서대로 질문·답변하는 형식으로 진행됐고, 지역분권, 초광역협력, 부·울·경 미래 먹거리 산업, 새로운 발전 축 등을 논의했다.

이 자리에서 하 대행은 "지역분권은 기존의 지방행정 체계 틀을 뛰어넘어 초광역협력의 형태로 진행돼야 한다"며 지역분권의 방향을 제시했고, 정부의 속도감 있는 추진을 강조했다.

또 경남의 도내 균형발전에 대해서는 "서부 경남의 잠재력과 특장점을 연계한 우주산업 클러스터 조성, 바이오메디컬 산업 육성, 디지털콘텐츠·ICT 산업 확대, 탄소중립 산업 육성 등으로 지역산업의 생태계를 강화해야 한다"며 "이와 연계한 광역교통망 구축으로 지역 산업의 발전 기반을 마련하고, 서부 경남이 부·울·경 경제협력과 산업발전의 한 축이 되도록 하겠다"고 말했다.

이어 하 대행은 "서부 경남은 물론, 부·울·경의 새로운 먹거리를 육성하기 위해 제조업·조선업의 친환경 스마트화, 미래 자동차·우주산업 클러스터 조성 등으로 주력산업 고도화와 첨단산업 육성에 집중하겠다"고 미래 발전 방향을 얘기했다.

진해신항에 대해서는 "올해 6월부터 진행된 1단계 9선석에 대한 예비타당성조사가 연내에 통과되면 내년 기초조사 용역을 시작으로 순조롭게 진행될 것으로 기대한다"며 "신항은 가덕 신공항, 철도를 연계하는 트라이포트로서 유라시아와 태평양을 연결하는 전진기지로 거듭날 것"이라고 말했다.

