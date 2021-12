[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 더불어민주당 경남도당은 민주당 경상남도선거대책위원회의 공동선거대책위원장 및 대변인, 정책특보, SNS특보 등 주요 직책을 공개 모집한다고 1일 밝혔다.

모집 분야는 청년, 여성, 노동, 장애인, 농민, 어민, 소상공, 중소기업, 보건의료, 다문화, 환경, 문화예술 등이다.

응모자격은 공모일(12월 1일) 기준 경남 내 주소지를 두고 있는 도민이라면 누구나 지원할 수 있다. 다만 청년 분야에 응모하고자 하는 사람은 공모일 기준 만 39세 이하여야 한다.

신청은 지원신청서와 이력서, 자기소개서 등을 작성해 민주당 경남도당 이메일로 제출하면 된다. 기한은 1일부터 7일 오후 6시까지다. 자세한 내용은 민주당 경남도당 홈페이지에서 확인할 수 있다.

