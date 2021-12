그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스, '호텔 뷔페 투고' 선보여

[아시아경제 김유리 기자] 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스는 호텔 뷔페 인기 메뉴를 집에서 즐길 수 있는 '홈 다이닝 투고'를 오는 31일까지 드라이브 스루로 판매한다고 1일 밝혔다. 한 끼 도시락으로 즐기기 좋은 '그랩앤고'도 12월을 맞아 새로운 메뉴로 선보인다.

'홈 다이닝 투고'는 양갈비 구이 & 매시 감자, LA 소갈비 구이, 랍스터 해산물 그라탕, 그릴 채소 등 4가지 요리 구성과 로스트 치킨 1마리, 모둠 치즈, 훈제연어 샐러드, 바스크 치즈케이크가 더해진 7가지 요리 구성 중 선택할 수 있다. 24시간 전 예약 필수 상품이다.

'그랩앤고'는 샐러드부터 디저트까지 구성해 연말 집에서 즐길 만족스러운 한 끼나 프라이빗한 연말 모임 자리 등에 활용할 수 있다. 1일부터 새롭게 선보이는 '그랩앤고'는 시그니처와 프리미엄 두 가지로 만날 수 있다. 시그니처는 랍스터 버터구이, 떡갈비, 전가복, 보리굴비, 토마토 보코치니 샐러드 등으로 구성되며 프리미엄은 칠리 새우, 멘보샤, 치킨 커리, 훈제 연어 샐러드, 소고기 능이버섯 무침 등으로 구성된다. 최소 4시간 전 예약 필수 상품이다.

