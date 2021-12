임영웅, 크리스마스 사흘전 깜짝 선물…온라인 팬미팅 개최

[아시아경제 이이슬 기자] 가수 임영웅이 랜선 만남으로 따뜻한 마음을 전한다.

1일 아이웨어 브랜드 키싱하트는 "오는 21일 오후 7시 임영웅의 온라인 팬미팅 '키싱하트 with HERO'를 개최한다"고 밝혔다.

이번 팬미팅은 비공개로 진행되며, 당첨자에 한해 접속 가능하다.

임영웅이 모델로 나선 해당 브랜드 공식 판매처에서 지난달 28일부터 오는 18일까지 제품을 구매하면 자동으로 응모된다.

기존 구매자는 별도 안내 방법으로 신청 가능하며, 당첨자 발표는 오는 19일이다.

오는 21일 크리스마스를 사흘 앞두고, 임영웅과 온라인을 통해 소통하길 원하는 팬들의 뜨거운 관심이 이어질 것으로 보인다.

한편 임영웅은 오는 2일 '2021 Asia Artist Awards(AAA), 4일 '멜론 뮤직어워드 2021'(MMA2021), 10일 KBS 송년특집 단독쇼 'We’re HERO 임영웅' 무대에 오른다.

