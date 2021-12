제약업계, 대선 후보들에 '백신 주권 확보 위한 R&D 지원' 공약 건의

[아시아경제 이춘희 기자] 제약업계가 내년으로 다가온 제20대 대통령선거를 앞두고 신종 감염병 팬데믹(세계적 대유행)에 대비하기 위한 백신 연구개발(R&D) 지원 등을 대선 공약에 담아달라고 요청했다.

한국제약바이오협회는 지난달 30일 오후 5시 서울 강남구 임피리얼팰리스서울호텔에서 '2021 한국제약바이오협회 최고경영자(CEO) 포럼'을 개최했다고 1일 밝혔다. 이날 포럼에는 협회 이사장단을 비롯한 제약·바이오기업 대표들과 허경화 한국혁신의약품컨소시엄(KIMCo) 대표, 김화종 AI(인공지능) 신약개발지원센터장, 김강립 식품의약품안전처장 등 80여명이 참석했다.

원희목 회장은 이날 주제 발표에서 백신 개발부터 세계 시장 진출까지 제약·바이오강국을 실현하기 위한 R&D 지원방안들을 각 정당과 대선 후보들이 정책 공약에 담아줄 것을 적극 요청했다.

원 회장은 특히 팬데믹이 반복될 우려가 있는 만큼 이에 대비하기 위해 백신 주권을 확보하고 백신 글로벌 허브 구축을 위한 전폭적 R&D가 이뤄져야 한다고 강조했다. 그는 코로나19 백신의 신속 개발과 차세대 백신 개발 플랫폼을 전폭 지원하는 한편, 정부의 R&D 투자 규모를 보완할 백신 바이오펀드 조성, 백신·원부자재 생산설비 확대 지원 등이 필요하다고 말했다.

이에 더해 원료의약품 자급률을 끌어올리고 국내 원료를 사용한 의약품에 대한 약가 우대 등을 통해 원료 개발에 대한 원가를 보전해야 한다고도 전했다. 또한 국산 신약 개발을 촉진하기 위해 국내 개발 혁신신약에 대한 확실한 약가 보상체계도 마련돼야 한다고도 주장했다.

원 회장은 정부의 제약·바이오 지원 사업이 효율화돼야 한다는 점도 강조했다. 이를 위한 방안으로 그는 대통령 직속 컨트롤 타워로 '제약바이오혁신위원회'를 설치할 것을 건의했다. 제약·바이오 산업 관련 중장기 전략을 수립하고 각 부처 정책을 조율할 수 있는 통합 거버넌스가 구축돼야 한다는 것이다.

원 회장은 "제약 주권 확립, 제약·바이오강국 실현은 보건 안보와 국가 경제를 위해 반드시 가야할 길”이라며 “대선 후보들이 산업계의 제안을 정책 공약에 확실하게 담아야할 것”이라고 말했다.

