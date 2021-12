[아시아경제 김철현 기자] 한국생산성본부(회장 안완기, 이하 KPC)는 국민대(총장 임홍재)와 ESG(환경·사회·지배구조) 및 디지털 전환(DX) 산학협력 목적의 업무협약을 체결했다고 1일 밝혔다.

이번 협약에 따라 양측은 ▲전문 역량 향상을 위한 교육 사업 ▲지식정보 교류 및 연구·자문 ▲대학 발전 및 경쟁력 강화를 위한 컨설팅과 교육 연수사업 등의 분야에서 협력한다.

그 시작으로 국민대 경영대학원이 내년 3월 개강하는 공기업·공공기관 대상의 '공공기관 ESG&DX경영자과정'을 공동 기획·운영한다. 이외에도 ESG, DX, 디지털마케팅, 리더십 코칭 등 분야에서 신규 교육 프로그램을 상호협력 하에 기획·운영하기로 했다.

