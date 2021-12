김해서 흉기들고 경찰에 덤빈 50대男 실탄맞고 붙잡혀

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해의 한 공장에서 공장주에게 받을 돈이 있다며 흉기를 들고 침입한 50대 남성이 경찰과 대치 끝에 실탄을 맞고 붙잡혔다.

남성은 실탄에 허벅지가 관통됐으나, 생명에는 지장없는 것으로 알려졌다.

경남 김해서부경찰서는 특수공무집행방해 혐의로 50대 A 씨를 체포했다고 1일 밝혔다.

경찰에 따르면 A 씨는 이날 오전 4시 51분께 김해시 진례면 한 공장의 잠금장치를 부수고 무단침입을 시도했다.

공장 관계자가 사내 CCTV로 이를 발견해 경찰에 신고했다.

출동한 경찰관 2명이 차를 타고 떠나려던 A 씨에게 검문을 시도하자 A 씨는 가지고 있던 흉기를 휘두르며 공장 침입을 재시도했다. 당시 A 씨는 길이 30~70㎝ 짜리 사제 도검 3정을 가지고 있었다.

경찰의 제지에도 A 씨는 공장 침입을 시도했고, 제압을 위해 테이저건을 쐈으나 A 씨가 두꺼운 옷을 입고 있었던 탓에 효과가 없었다.

A 씨가 공장 1층 유리창을 깨고 침입해 2층 사무실로 이동하자, 경찰은 쫓으며 체포경고와 함께 공포탄 1발을 발사했다.

이에 A 씨는 흉기를 휘두르며 경찰을 향해 돌진했고 경찰은 실탄 3발을 추가로 발사했다. 2발은 스쳐 지나갔고, 1발은 허벅지를 관통했다.

제압된 A 씨는 현행범으로 경찰에 체포됐으며, 공장주에게 받을 돈이 있어 침입했다고 진술했다.

A 씨는 병원으로 이송돼 치료받고 있으며, 경찰은 정확한 경위를 조사할 계획이다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr