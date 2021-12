신한금융투자, 카카오뱅크 제휴 기념 이벤트 실시

[아시아경제 이민지 기자] 신한금융투자는 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 65,200 전일대비 400 등락률 -0.61% 거래량 1,091,349 전일가 65,600 2021.12.01 10:52 장중(20분지연) 관련기사 코스피 연중 최저점 떨어진날, 공매도 1조원 폭탄장 초반 강보합 코스피…2860대 출발기관·외국인 순매도에 고꾸라진 코스피…2900선 거래 close 와 신규 제휴를 기념해 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 65,200 전일대비 400 등락률 -0.61% 거래량 1,091,349 전일가 65,600 2021.12.01 10:52 장중(20분지연) 관련기사 코스피 연중 최저점 떨어진날, 공매도 1조원 폭탄장 초반 강보합 코스피…2860대 출발기관·외국인 순매도에 고꾸라진 코스피…2900선 거래 close 주식 500주와 갤럭시Z플립 16대를 제공하는 이벤트를 내년 2월까지 진행한다고 12월 1일 밝혔다.

이번 '지수 맞히기 UP&DOWN' 이벤트는 신한금융투자 계좌를 보유한 고객 누구나 무료로 참여할 수 있다. 신한금융투자 모바일 앱 '신한알파'에 접속해 다음날 코스피 지수의 상승과 하락 중 하나를 선택하면 된다. 이후 다음날 종가 기준으로 예상이 적중하면 응모권을 1장 지급 받으며, 적중 횟수가 많으면 응모권을 많이 지급 받게 되어 당첨 확률이 높아진다. 내년 2월까지 매일 참여가능하며, 응모권 적립한 고객 대상으로 이벤트 기간 종료 후 추첨을 통해 카카오뱅크 주식을 지급한다. 또 연속 정답 횟수가 가장 많은 고객과 정답 횟수가 가장 많은 고객을 각각 한 명씩 선정해 카카오뱅크 100주도 증정한다.

뿐만 아니라 카카오뱅크에서 계좌개설을 한 고객 중 신한금융투자의 투자플러스 서비스를 가입한 고객 100명을 추첨해 카카오뱅크 1주를 증정한다. 투자플러스는 '신한알파'에서 가입 가능한 프리미엄 서비스로 맞춤형 종목추천, 주식, 시황, 공시 관련 최신 정보를 AI가 제공하는 서비스다.

한편, 생애 최초로 신한금융투자 주식계좌를 비대면으로 신규 개설하면 국내주식 온라인 수수료 평생 혜택을 받을 수 있고, 미국 주식 최저 수수료와 홍콩, 중국 등 6개국의 해외주식 온라인 거래에 대한 수수료를 90일동안 우대받을 수 있다.

