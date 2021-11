전여옥, 이준석 잠적에 "대처법은 그냥 두는 것…중대 결심 안 해도 상관없어"

전여옥, 이준석에 "아무것도 하지 말고 조용히 있어라…그게 국민 걱정 덜어주는 일"

[아시아경제 허미담 기자] 이준석 국민의힘 대표가 30일 예정된 일정을 전면 취소한 가운데 전여옥 전 새누리당(국민의힘 전신) 의원이 이 대표를 '관종'(관심종자)으로 표현하며 "대처법은 그냥 두는 거다. SNS도 하지 말고 푹 쉬시라"고 비판했다.

전 전 의원은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "정권교체만을 갈망하고 꾹꾹 참아왔던 우리도 이제 '여기까지만'이다. 일체 공식업무를 안 본다고 발표했는데 일도 안 하면서 왜 당 대표 자리는 꿰차고 있느냐"라며 이같이 말했다.

그는 이 대표를 겨냥해 "그동안 하는 일이라고는 SNS와 온갖 방송으로 윤석열 국민의힘 대선후보 뒤통수치기 한 것뿐"이라고 주장했다.

앞서 이 대표는 전날 오후 자신의 페이스북을 통해 "그러면 여기까지입니다", "^_^p"라는 짧은 글을 연달아 올렸다. 그는 이후 예정돼 있던 모든 일정을 돌연 취소했고 휴대전화를 끈 채 잠적한 것으로 알려졌다.

이를 두고 전 전 의원은 "그 이모티콘은 서양에서 조롱과 경고의 뜻이라는데, 대체 누구에게 한 거냐. 전과 4범 이재명 더불어민주당 대선후보한테 한 건 분명 아니고, 내부 총질 아니냐"라고 주장했다. 전 전 의원이 언급한 이모티콘은 이 대표가 전날 쓴 '^_^q'를 가리킨다. 이는 엄지손가락을 치켜든 '^_^b'와 반대 의미로 해석된다.

또 그는 "이 대표와 이 후보에게 공통점이 있다. 그들의 사전에 사과, 반성, 희생이란 단어가 없다는 것"이라며 "이 위중한 시기에 2030의 기대를 박살 내고 정권 교체를 염원하는 국민들이 땀 흘려 지은 농사에 불을 질렀다"고 적었다.

전 전 의원은 이 대표를 향해 "아무것도 하지 말고 조용히 (있어라). 당도 편안해질 거고 윤 후보도 잔신경 안 쓴다. 그게 국민들 걱정을 덜어주는 일"이라며 "앞으로 나타나지 않겠다는 말 꼭 지켜 달라. 사람들은 이 대표를 금방 잊을 거다. 중대 결심 그런 거 안 해도 상관없으니 푹 쉬라"고 했다.

한편 이 대표 '패싱' 논란은 당 선거대책위원회 구성 과정에서 불거졌다. 윤 후보는 최근 이 대표가 반대하는 이수정 경기대 범죄심리학과 교수를 공동선대위원장으로 영입했다. 이 교수는 이 대표를 겨냥해 "페미니즘과 래디컬리즘(급진주의) 구분을 잘못하는 것 같다"고 지적한 바 있다.

또 이 대표는 전날 윤 후보의 2박3일 충청권 방문 일정 등을 사전에 공유받지 못했다며 공개적으로 불쾌감을 드러내기도 했다.

