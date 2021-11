[아시아경제 이민지 기자] 인산가 인산가 277410 | 코스닥 증권정보 현재가 1,915 전일대비 130 등락률 -6.36% 거래량 545,732 전일가 2,045 2021.11.30 15:30 장마감 관련기사 인산가, 3Q 영업익 21억…전년比 20%↑인산가, 2Q 영업익 21억…전년比 106%↑카카오뱅크 상장 임박! 놓쳐선 안 될 ‘이것’ ! close 는 120억원 규모로 전환사채권 발행을 결정했다고 30일 공시했다. 표면이자율은 0%, 만기이자율은 0.5%이다. 사채만기일은 2024년 12월 8일이다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr