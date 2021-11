[아시아경제 이민지 기자] 롯데제과 롯데제과 280360 | 코스피 증권정보 현재가 111,500 전일대비 4,500 등락률 -3.88% 거래량 4,527 전일가 116,000 2021.11.30 15:30 장마감 관련기사 롯데제과 영업익 449억.. 전년比 6%↓과자 너마저…롯데제과, 11종 제품 가격 12.2% 인상롯데의 미래를 만들 '끝장토론' … e커머스 새 전략 나올까 close 는 민영기 대표이사의 사임에 따라 신동빈, 이영구 대표이사 체제로 변경한다고 30일 공시했다.

