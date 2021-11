[아시아경제 김혜민 기자] 일본에서도 코로나19의 새로운 변이인 오미크론 첫 감염자가 나왔다.

30일 교도통신에 따르면 일본 당국은 지난 28일 나리타공항으로 입국한 30대 남성이 오미크론에 감염된 사실을 확인했다. 남아프리카 나미비아에서 온 이 남성은 입국 검사를 통해 코로나19 양성판정을 받았고, 유전자 의뢰 분석결과 오미크론 변이라는 결과를 확인했다.

동행자인 가족 2명은 모두 음성 판정을 받고 지정된 시설에 격리된 것으로 전해진다. 교도통신은 감염자는 나미비아 남성이라고 밝혔다.

한편 일본 정부는 오미크론 유입 차단을 위해 남아공 등 남아프리카 지역에서 들어오는 외국인 신규 입국을 지난 28일부터 금지했으며, 이날부터는 전 세계를 대상으로 외국인의 입국을 원칙적으로 불허하고 있다.

