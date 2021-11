진주시, 도심항공교통 산업육성 위한 지역협의체 결성

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시는 30일 시청 시민홀에서 ‘도심항공교통(UAM) 진주’ 발대식을 했다.

이날 발대식에는 진주시를 비롯해 경상국립대학교, 공군교육사령부, 경남테크노파크, 한국산업기술시험원, 한국세라믹기술원, 국방기술진흥연구소, 한국생산기술연구원 등 16개 기관이 참여했다.

참여한 16개 기관은 향후 지역의 UAM 산업 경쟁력 강화와 규제 해소, 인력양성 등을 위해 상호 협력하게 된다. ‘UAM 진주’는 도심항공교통(UAM, Urban Air Mobility) 산업 육성을 위한 지역 협의체다.

발대식에는 UAM 진주 참여기관뿐만 아니라 UAM 산업 관계자와 시의 UAM 업무 관련 직원 등 50여명이 참석해 UAM 산업에 대한 높은 관심과 산업 육성에 대한 의지를 보여줬다.

발대식에 이어 부대행사로 개최된 초청 강연에는 정부와 민간에서 각각 UAM 산업을 선도하고 있는 국토교통부 미래드론교통담당관실의 담당 사무관과 한화시스템 UAM 사업부 전정규 팀장이 강연자로 나서, UAM 산업 현황과 지역에 특화된 산업 육성 방향에 관한 내용으로 강연을 했다.

UAM은 도심 상공에서 사람이나 화물을 운송하는 항공교통 수단으로 기체 개발부터 인프라 구축, 서비스 등을 포괄하는 개념이다.

2040년 전 세계 시장 규모가 1조 5000억 달러에 이를 것으로 추정되는 유망 먹거리 산업이다. 정부도 K-UAM 로드맵 발표와 UAM팀 코리아 결성을 통해 2025년 UAM 서비스 일부 상용화를 목표로 사업을 추진하고 있다.

이에 지자체 간 해당 산업 선점을 위한 경쟁도 치열할 전망이다. 시는 유리한 고지를 선점해 UAM을 지역의 미래 먹거리 산업으로 육성할 계획이다.

조규일 시장은 “오늘 ‘UAM 진주’ 발족을 기점으로 진주시가 가지고 있는 기존 항공우주 분야의 우수한 인력, 인프라 등을 잘 활용하고 관련 기관과의 협력을 통해 UAM 산업을 진주시의 미래 먹거리 산업으로 적극 육성할 것”이라고 말했다.

