신안군 자은 둔장마을 미술관, 김포문화재단과 교류전 개최

김포 작은 미술관 보구곶에서 ‘둔장마을 사람들’ 전시

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 신안군(군수 박우량)과 신안문화원(원장 주장배)이 30일부터 내달 4일까지 자은 둔장마을 미술관에서 김포문화재단과의 교류전 ‘보구곶에 갈 지도’를 선보인다.

군에 따르면 신안문화원과 김포문화재단의 공동주관으로 전라권과 경기도권 작가들이 상호 교차 전시를 통해 지역 간 미술 교류의 장을 넓히기 위해 기획됐다.

이번 교류전은 지난 2017년 김포의 ‘작은 미술관 보구곶’ 개관 이후 4년여간의 보구곶 마을의 이야기를 그려낸 작품 34점을 전시해 보구곶을 알릴 기회가 될 것으로 보인다.

한편 김포 작은 미술관 보구곶에서도 30일부터 내달 4일까지 ‘둔장마을 사람들’이라는 주제로 둔장마을 미술관이 위치한 둔장마을의 주민들을 표현한 서양화, 한국화, 사진 등 50점이 전시된다.

신안문화원은 지난해 한국문화예술위원회의 작은 미술관 신규조성사업에 선정돼 1970년대 초반 새마을운동이 시작될 때 둔장마을 주민들이 직접 모래를 나르고 벽돌을 쌓아 만든 건축물인 마을회관을 신안군과 함께 둔장마을 미술관으로 재개관해 지난해 12월부터 주민과 함께 할 수 있는 각종 전시를 개최하고 있다.

박우량 군수는 “이번 전시가 향후 신안과 김포가 문화예술로 교류할 수 있는 교두보가 될 것으로 기대된다”며 “신안과 김포의 대표 작가들이 참여한 전시인 만큼 많은 관심과 관람을 부탁드린다”고 전했다.

