[아시아경제 유병돈 기자] 김창룡 경찰청장이 30일 충주 중앙경찰학교를 방문해 체포술 등 현장 대응 교육을 참관하고, 신임경찰 교육생을 대상으로 특강을 실시했다.

이날 현장방문에서 김 청장은 체포술 훈련·전자충격기 교육·경찰신체능력평가 훈련을 참관하고, 교육생들에게 현장 대응력 강화와 경찰정신의 중요성을 강조했다.

김 청장은 "'경찰 현장 대응력 강화 TF'를 중심으로 교육·훈련, 출동체계 등을 심층적으로 살피고, 필요한 장비와 인력 및 예산 확보를 통해 현장 맞춤형 대응력을 높여나가겠다"면서 "경찰 업무의 예측 불가능성과 위험성을 인지하고, 어떤 어려움에도 책임을 다하는 경찰정신을 확립해 달라"고 당부했다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr