미래에셋증권, 금융보안원 'ISMS-P' 인증 취득

[아시아경제 송화정 기자]미래에셋증권이 금융보안원으로부터 정보보호 및 개인정보보호 관리체계(ISMS-P) 인증을 취득했다고 30일 밝혔다.

미래에셋증권은 2014년 국내인증인 정보보호관리체계(ISMS) 인증, 2010년 국제인증인 정보보호경영시스템(ISO27001) 인증을 획득한 바 있다. 이번에 ISMS-P 인증을 획득해 개인정보보호 수준을 한층 높였다.

ISMS-P 인증은 과학기술정보통신부와 개인정보보호위원회가 고시하는 국내 최고 권위의 정보보호 및 개인정보보호 관리체계 통합 인증제도로 조직의 정보보호 및 개인정보보호 관리체계 활동이 102개 인증기준(384개 점검항목)에 적합한 경우에만 발급된다.

미래에셋증권은 전사적으로 고객 개인정보 수집, 보관, 이용, 제공, 파기에 이르는 전체 라이프사이클을 분석해 강화된 보호조치를 적용함으로써 개인정보관리체계를 수립하며 ISMS-P 인증을 취득했다.

이를 통해 지속적으로 강화되는 법규제 사항의 준거성을 확보하고, 대고객 서비스에 대한 대외 이미지를 제고하게 됐다. 또한 데이터 활용을 중심으로 한 융합비즈니스 등 회사의 핵심 성장동력 사업의 안전성 확보에도 큰 도움이 될 것으로 기대된다.

윤성범 미래에셋증권 정보보호최고책임자는 "금융디지털 생태계에서 데이터활용이 핵심인 만큼 이에 대한 보안 경쟁력 확보도 중요한 목표"라며 "미래에셋증권이 금융 디지털 혁신을 선도함과 동시에 고객정보의 안전 보장을 통해 더욱 더 신뢰받는 금융기관으로 자리매김할 것"이라고 말했다.

