직업계고 취업 성공담·팁 전수…서울시교육청, '꿈이어드림 톡톡' 진행

서울시교육청, 직업계고 재학·졸업생 위한 라이브방송 진행



[아시아경제 한진주 기자] 서울시교육청은 다음달 1~2일 직업계고 학생들이 선배들의 취업 성공사례와 직장생활 경험담을 전하는 라이브 방송 '서울 직업계고 꿈 이어드림 톡톡'을 진행한다고 30일 밝혔다.

1일은 취업 준비생들을 위한 유튜브 채널을 운영하는 제이콥이 사회를 맡아 '오빠두엑셀'(전진권)의 직장인에게 꼭 필요한 엑셀·보고서 작성 강의, 직업계고 졸업 선배 '시골쥐(백송이)'의 선취업 후진학과 금융·재테크 경험 주제로 한 토크콘서트를 진행한다.

2일에는 서울 직업계고 졸업(예정)자 채용 과정을 진행한 유망기업의 인사담당자를 초청해 면접에서 가장 많이 하는 실수를 주제로 강연을 진행한다.

서울 직업계고 졸업생과 재학생을 대상으로 사전 신청과 질문을 받아 전달하고 라이브 방송 중에는 실시간으로 소통하며 진행할 예정이다.

이번 행사는 '직업계고 졸업생 성장경로 지원사업'의 일환으로 ▲고졸 취업의 장점 ▲선취업 후학습(재직자 특별전형, 일학습병행제, 기능인재 국비유학 등) 긍정적 인식 고취 ▲금융재테크 등 사회 초년생의 성공적인 사회생활 안내를 위해 마련했다.

꿈이어드림 톡톡 행사는 1~2일 오후 8시부터 10시까지 서울시교육청과 인싸담당자 유튜브 채널에서 라이브로 방영한다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr