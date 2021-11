[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 국립부경대학교는 29일 ‘2021년 공과대학 창업포럼’을 열었다.

행사는 대학의 창업사례와 창업회사 소개, 창업 전략과 노하우를 공유하기 위해 열렸다. 창업 교원과 창업동아리 학생 등 80여명이 행사에 참석했다. 행사는 부경대 공과대학이 주관했다.

부경대 공과대학 소속 교원이 창업한 14개 창업회사를 소개하고, 창업 대표사례 소개, 질의응답을 진행했다.

나노기술 기반 다기능 이종 복합소재 기업인 엔지엠 대표 권한상 교수가 사업 아이템과 비전, 전략, 노하우를 소개했다. 이어서 리튬이차전지 전극 소재 등 차세대 에너지 분야 기업인 엘아이비에너지 대표 고민성 교수가 발표했다.

영남취재본부 황두열 수습기자 bsb03296@asiae.co.kr