국민연금, 9월말까지 67조4000억원 기금운용 수익…수익률 8%

[아시아경제 이동우 기자] 국민연금공단의 3분기 말 기준 올해 운용 수익률이 8.00%를 기록한 것으로 잠정 집계됐다.

국민연금 기금운용본부는 올해 9월 말까지 67조4000억원의 운용 수익을 거뒀다고 29일 밝혔다.

수익 중 67조3000억원은 주식과 채권, 대체투자 부문에서 발생했다. 나머지는 복지 및 기타 부문에서 나왔다.

그중에서도 해외 주식 수익률이 22.66%를 기록해 국내 주식 수익률인 8.23%보다 3배 가까이 높았다.

해외 채권은 달러 강세 등의 영향으로 7.60%의 수익률을 기록했지만 국내 채권은 1.28% 손실을 기록했다.

이에 따라 국민연금기금 적립금은 작년 말보다 85조원 증가한 918조7000억원으로 집계됐다.

1988년 국민연금기금 설치 이후부터 올해 9월 말까지의 누적 운용 수익금은 507조원이다.

국민연금 측은 "코로나19 백신 접종률 상승에 따라 경제 정상화에 대한 기대감과 조기 금리 인상에 따른 긴축 우려가 진정되면서 국내외 주식이 양호한 수익률을 기록했다"고 설명했다.

