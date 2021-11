카카오페이 7%대 급등…시총 31조원 돌파

[아시아경제 이동우 기자] 카카오페이 카카오페이 377300 | 코스피 증권정보 현재가 238,500 전일대비 16,000 등락률 +7.19% 거래량 1,259,486 전일가 222,500 2021.11.29 15:30 장마감 관련기사 “제2의 씨젠” 또 한번 강하게 터집니다 확진자 최대! “ㅇㅇㅇ”주목"테슬라 손잡는다" 2차전지 ‘잭팟’ 터진 극비리 재료株카카오 형제들에 끼인 '셀트리온' close 가 29일 전 거래일보다 7.15% 오른 23만8500원에 거래를 마치며 시가총액 31조원을 돌파했다.

종가 기준 공모가 9만원보다 165% 높은 수준으로 이달 3일 상장 이후 최고가를 사흘 연속 새로 썼다.

외국인과 기관이 각각 379억원, 108억원을 순매수했다. 개인은 479억원을 순매도했다.

시가총액은 종가 기준 31조926억원으로 코스피 보통주 중 11위에 올랐다.

카카오페이 주가는 코스피200 편입 기대감 등에 최근 상승세를 탔다. 신규 특례편입이 확정된 지난 25일부터 3거래일간 주가 상승률은 30.33%에 이른다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr