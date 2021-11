네이버·카카오, 지도앱서 전국 주유소 '요소수' 재고 현황 제공

[아시아경제 강나훔 기자] 네이버와 카카오는 각각 자사 지도 앱에서 주유소별 요소수 판매 여부와 재고 현황을 확인할 수 있다고 29일 밝혔다.

우선 네이버는 모바일 검색과 네이버 지도 앱에서 전국 요소수 판매 주유소의 재고현황을 확인할 수 있다.

이날부터 '요소수 주유소', '요소수 중점 유통 주유소' 등을 키워드로 검색하면 각 주유소별 요소수 판매여부와 재고현황이 리터 단위로 표시된다.

재고현황은 2시간 단위로 갱신되며 주유소의 상세 플레이스 페이지에서는 요소수 판매가격 정보도 제공한다. 네이버 지도 앱에서는 상단의 '요소수 주유소' 버튼을 눌러 정보를 쉽게 확인할 수도 있다.

카카오도 카카오맵에서 요소수 중점 유통 주유소 재고 현황과 가격 정보를 제공한다. 카카오맵 검색창에서 '요소수' 아이콘을 누르면 된다.

검색목록에서 요소수 재고현황과 리터당 가격 정보도 확인 가능하며 검색목록 우측 상단에 위치한 '요소수보유' 버튼을 누르면 필터를 적용해 원하는 정보를 편리하게 찾을 수 있다. 요소수 보유 잔여량은 '여유, 보통, 부족, 매진'으로 분류하고 다른 색상으로 표시했다.

