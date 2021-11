순천시 도사동 ‘순천형 권분운동 시즌7, 다같이 김치 김장 릴레이’ 봉사 활동 이어가

봉사와 나눔으로 함께 살아가는 마을공동체의 의미를 되새겨

[순천=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 순천시(시장 허석) 도사동행정복지센터는 지난 26일 ‘순천형 권분운동 시즌 7, 다같이 김-치~! 김장 릴레이 봉사’를 실시했다고 29일 밝혔다.

이번 김장 릴레이 봉사에는 도사동 주민자치회, 새마을부녀회, 통장협의회, 청년회, 바르게살기위원회, 새마을지도자회, 마중물보장협의체 7개 직능단체 40여명이 참여해, 지역에서 생산된 절임 배추와 양념을 비벼 김장김치를 만들면서 순천형 권분운동 시즌 7, 다같이 김치 김장릴레이 봉사의 온기를 이어갔다.

이날 봉사자들의 손으로 직접 만든 김장김치 200박스는 도사동 관내 경로당 45곳, 지역아동센터 2곳, 취약계층 153가정이 따뜻한 겨울을 나는데 보탬이 될 수 있도록 즉시 전달됐다.

이 자리에 함께한 도사동 직능단체장들은 “직능단체 봉사자들의 정성을 담은 김장김치를 맛있게 드시기 바라고, 앞으로도 사각지대에 있는 이웃과 함께 살아가는 지역사회 분위기 확산을 위한 사회공헌 활동을 이어가겠다”고 소감을 말했다.

도사동 관계자는 “코로나19 장기화로 어려운 시기에도 마을공동체의 의미를 되새겨 볼 수 있는 봉사와 나눔의 릴레이가 계속 이어지기를 바라며, 추운 날씨 속에서도 참여해 주신 모든 직능단체 봉사자들에게 깊이 감사드린다”고 전했다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr