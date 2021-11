포스코인터내셔널 "호주 세넥스 에너지 인수 독점 협상 중"

[아시아경제 박지환 기자] 포스코인터내셔널 포스코인터내셔널 047050 | 코스피 증권정보 현재가 19,600 전일대비 700 등락률 -3.45% 거래량 678,696 전일가 20,300 2021.11.29 14:37 장중(20분지연) 관련기사 포스코인터내셔널 “Senex 에너지 인수 협상 진행”포스코인터내셔널, 3Q 매출 9.1조원…분기 매출 사상 최대치포스코인터내셔널, 3Q 영업익 1485억…전년比 39%↑ close 은 호주 세넥스 에너지 지분 인수 관련 현재 협상을 진행 중이며 다음달 10일까지 독점적 협상권이 연장됐다고 29일 공시했다.

회사 측은 "구체적인 내용은 확정되는 시점 또는 3개월 이내에 재공시할 예정"이라고 밝혔다.

