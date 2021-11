메딕바이오엔케이, 바이오 메타버스 진출…"뷰티베이커리와 MOU"

[아시아경제 유현석 기자] 메딕바이오엔케이는 29일 메타버스 사업을 위해 블록체인 플랫폼 신사업 ‘LOTT 프로젝트’를 추진하고 있는 뷰티베이커리와 업무 협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약을 통해 메딕바이오엔케이와 뷰티베이커리는 바이오 및 의료 기술을 블록체인 플랫폼, 가상화폐, NFT(Non-Fungible Token, 대체불가능토큰), 메타버스 사업에 접목시킨다는 구상이다.

뷰티베이커리는 본업인 뷰티 브랜드 사업과 함께 블록체인 플랫폼 신사업 ‘LOTT 프로젝트’를 추진하고 있다. ‘LOTT 프로젝트’는 케이뷰티(K-BEAUTY), 케이팝(K-POP)에 NFT 기술을 접목시켜 온라인상에 구현한 결제 플랫폼이다. ‘LOTT 토큰’으로 ‘LOTT 플랫폼’과 연계된 메타버스 생태계에서 상품 결제가 가능하고 향후 외부 오프라인 매장 등에서도 사용이 가능하게 될 예정이다.

뷰티베이커리는 블록체인 플랫폼 및 IT 솔루션 개발 전문회사 소프텍 코퍼레이션(Softec Corporation)과 공동으로 ‘LOTT 프로젝트’를 추진하고 있다. 소프텍 코퍼레이션은 지난 22일 뷰티베이커리와 공동으로 유럽, 일본을 포함한 해외에서 ‘LOTT 토큰’의 프라이빗 세일(private sale)을 진행한다고 밝힌 바 있다.

메딕바이오엔케이는 코스닥 상장사 대창솔루션의 관계사로 NK세포를 활용한 항암 면역치료제를 연구하고 있다. 동남권원자력의학원으로부터 'NK세포를 이용한 항암 면역 세포치료제' 실시권을 취득해 항암제를 개발 중이다. NK세포를 대량으로 증식할 수 있는 기술을 보유 중으로 췌장암을 적응증으로 하는 면역항암제에 대한 전임상을 진행하고 있다.

김민석 메딕바이오엔케이 대표이사는 “코로나19로 촉발된 이동 제한으로 메타버스 시대가 급물살을 타고 있다”며 “빅데이터·인공지능·5G 등 첨단 기술을 확장현실 기술과 융합해 헬스케어 메타버스 시장을 선도하겠다”고 말했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr