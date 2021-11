손경식 경총 회장 "과학기술 발전, 국가가 더 적극적으로 나서야"

[아시아경제 이창환 기자] 한국경영자총협회 등 5개 경제단체(대한상공회의소, 전국경제인연합회, 중소기업중앙회, 중견기업연합회)와 국회 양향자 의원실은 29일 '과학기술 패권국가, 부민강국 대한민국을 위한 대토론회'를 국회에서 공동 개최했다고 밝혔다.

경제계를 대표해 참석한 손경식 경총 회장은 환영사를 통해 "먼 미래를 내다보는 기초과학기술연구와 반도체, 바이오 같은 핵심전략분야는 국가가 보다 적극적으로 나서야 한다"고 강조했다.

손 회장은 "이제 누가 먼저 기술혁신의 고지에 오르냐에 따라 향후 국가와 기업의 미래가 좌우된다 해도 과언이 아니다"며 "과학기술이 산업, 안보, 국민의 건강과 일자리 창출에 지대한 영향을 미치는 국가전략의 핵심이 되고 있다"고 말했다.

그는 "첨단기술에 대한 미국과 중국의 갈등과 경쟁이 더욱 치열해지고 있는 것도 기술의 힘이 국가의 경제, 안보에 미치는 영향을 보여주는 사례"라고 덧붙였다.

이어 "우리나라는 과학기술 연구개발비 비중, 특허출원과 같은 외형적 지표에서 세계 상위권을 기록하고 있으나, 연구의 질적 수준은 아직 선진국들에 비해 부족한 상황"이라며 "유무형의 막대한 자원이 필요한 기술혁신의 과정을 개인, 기업의 노력만으로 대응하는데 한계가 있어 국가 차원의 충분하고 다각적인 지원이 필요하다"고 주장했다.

특히 "먼 미래를 내다보는 기초과학기술연구는 국가가 보다 적극적으로 나서야 하며, 반도체, 바이오와 같이 파급력이 큰 핵심전략기술 일수록 국가의 지원은 필수"라고 설명했다.

양향자 의원은 개회사를 통해 "국가적 난제를 극복하려면 산업과 과학기술이 대선의 주인공이 돼야 한다"고 말했다.

양 의원은 "대통령 선거는 집약적 미래 토론의 장"이라며 "팬데믹 경제 위기 극복, 저출산 고령화, 양극화 등 국가적 난제를 극복하려면 산업과 과학기술이 대선의 주인공이 돼야 한다"고 덧붙였다.

