네이버클라우드, 데이터 수문 연다…데이터 분석 솔루션 잇달아 출시

[아시아경제 강나훔 기자] 네이버클라우드는 데이터 분석 특화 솔루션 ‘클라우드 데이터 박스(Cloud Data Box)’와 ‘데이터 포레스트(Data Forest)’ 상품을 공식 출시했다고 29일 밝혔다.

클라우드 데이터 박스는 네이버 데이터를 안전한 빅데이터 분석 환경에서 다각도로 분석해 비즈니스 인사이트를 발굴할 수 있는 종합 분석 서비스다.

이용 가능한 네이버 데이터는 네이버 쇼핑과 검색, 인공지능(AI) 학습을 위해 유입된 데이터로 이용자는 비즈니스 목적에 따라 다양하게 데이터를 활용할 수 있다.

특히 대량의 네이버 데이터를 포함해 데이터 분석에 필요한 인프라, 맞춤형 분석, 연계서비스까지 엔드투엔드(End-to-end)로 제공한다. 데이터를 보유하고 있지 않거나 분석이 생소한 이용자도 간편하게 활용할 수 있고, 높은 수준의 분석 역량을 보유한 이용자 역시 최적화된 마케팅 전략을 수립할 수 있다.

이커머스 및 유통 분야에서는 정교한 시장 및 소비자 트렌드 분석, 온라인 내 상품 관심도 측정, 자사 브랜드 및 상품 인지도 파악, 경쟁사 브랜드 및 상품 인지도 비교가 가능하다. 금융 분야에서는 금융 상품 가망 고객의 관심사 예측, 고객 관심사 기반의 신규 상품 기획, 소비 성향 세분화, 마이데이터 서비스 다양화를 위한 추천 모델 개발이 가능하다.

데이터 포레스트는 네이버의 기술력을 바탕으로 만들어진 빅데이터 통합 분석 플랫폼이다. 머신러닝을 위한 텐서플로우(Tensorflow), 파이토치(PyTorch) 등 오픈소스 라이브러리와 빅데이터 분석을 위한 하둡(Hadoop) 기반의 다양한 오픈소스 프레임워크를 제공한다.

대용량 데이터 저장, 처리에 필요한 빅데이터 에코시스템 뿐만 아니라 그래픽처리장치(GPU) 리소스를 활용한 딥러닝 분석이 가능한 통한 분석 환경을 제공한다. 다양한 빅데이터 프레임워크들을 앱으로 생성해 쉽고 빠르게 나만의 분석 환경 구성도 가능하다.

또 별도 인프라 구성없이 서버리스 환경에서 사용량 기반으로 배치(Batch) 작업을 수행할 수 있으며, 높은 가용성과 보안 기술이 적용돼 안정적인 하둡(Hadoop) 클러스터 환경을 제공한다.

한상영 네이버클라우드 전략&기획 총괄 상무는 "이번 데이터 분석 특화 솔루션들은 네이버의 원천기술을 기반으로 하는 PaaS 포트폴리오의 확장"이라라며 "네이버클라우드만이 제공할 수 있는 차별화된 데이터와 기술을 바탕으로 더 많은 고객이 데이터를 기반으로 하는 비즈니스 혁신을 이룰 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

