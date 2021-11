“소외계층 따뜻한 겨울 위해 써주세요”...3000만 원 기부 홀연히 사라진 성북구 천사

익명의 천사 24일 오후 2시 성북구청 복지정책과 찾아 3000만 원 기부 “어려운 이웃이 따뜻하게 겨울을 났으면 좋겠어요” 한마디 남기고 홀연히 사라져

[아시아경제 박종일 기자] 지난 24일 오후 2시 성북구청 복지정책과에 한 여성이 방문했다.

“어려운 이웃이 따뜻하게 지냈으면 좋겠어요” 이 한마디와 함께 성금 3000만 원을 전달하고는 홀연히 사라졌다.

담당 공무원이 감사 인사라도 전할 수 있도록 이름만이라도 알려달라고 했지만 그녀는 성북구가 11월15일부터 진행하고 있는 '2022 희망온돌 따뜻한 겨울나기 모금 캠페인' 소식을 듣고 찾아왔다며 “어려운 이웃이 따스한 겨울을 났으면 바란다”는 짧은 답변만 남겼다.

소식을 접한 이승로 성북구청장은 “코로나19 확산세가 매서운 가운데 본격적인 한파까지 시작돼 더욱 힘겨운 날들을 보내고 있는 소외계층을 위해 큰 마음을 내어주신 익명의 천사께 감사와 존경의 인사를 꼭 전하고 싶다”면서 “천사의 소식이 오늘도 냉혹한 생계 전선에서 최선을 다하고 있는 성북구민에게 위로와 온기를 전할 뿐 아니라 소외이웃에 대한 관심까지 높이는 효과를 불러오고 있다”고 밝혔다.

성북구는 이달 15일부터 2022년2월14일까지 '2022 희망온돌 따뜻한 겨울나기 모금 캠페인'을 진행하고 있다. 성품은 즉시 취약계층에게 배분, 성금은 2022년 한 해 동안 성북구 내 저소득 취약계층의 긴급생계비, 의료비, 주거비 등으로 지원한다.

성북구는 ‘2021년 희망온돌 따뜻한 겨울나기’를 통해 모금액 14억6600만 원(성금 3억1000만 원, 성품 11억5500만 원)을 달성한 바 있다. 총 모금액 중 성금 3억1000만 원은 2021년 한 해 동안 저소득 취약계층 502가구의 생계·의료·교육·주거비를 지원했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr