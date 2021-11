현대그린푸드, 레스토랑 간편식 선보인다

[아시아경제 문혜원 기자] 현대그린푸드가 ‘레스토랑 간편식(RMR, Restaurant Meal Replacement)’ 시장에 처음 진출한다.

현대그린푸드는 크라우드 펀딩 기업 와디즈와 함께한 지역 맛집 성장 지원 프로젝트인 ‘모두의 맛집’에 선정된 10개 맛집 대표 제품을 레스토랑 간편식 상품으로 출시한다고 29일 밝혔다.

모두의 맛집은 코로나19로 어려움을 겪고 있는 음식점에 레스토랑 간편식 상품 출시를 지원해주는 프로젝트다. 총 10개 음식점을 선정하는 이번 프로젝트에 260개 업체가 지원하는 등 경쟁률이 26:1에 달했다.

모두의 맛집에 선정된 10개 맛집의 대표 메뉴는 2개월에 2개 맛집씩 총 10개월에 걸쳐 순차적으로 레스토랑 간편식으로 출시될 예정이다. 상품기획·제조·유통·마케팅까지 모든 비용은 현대그린푸드가 부담하고 맛집은 레시피만 제공하면 된다. 맛집은 제품 판매량에 따라 수수료를 받게 된다.

모두의 맛집 브랜드를 달고 첫 출시되는 제품은 대전 둔산동 유명 퓨전 레스토랑 ‘이태리 국시’의 대표메뉴인 ‘곱창 치즈 파스타(2인분, 2만1000원)’, ‘숯불 대창파 스타(2인분, 2만1000원)’ 2종과 대전 대덕구 중식당 ‘조기종의 향미각’의 대표메뉴인 ‘꼬막 짬뽕(2인분, 1만6000원)’ 1종이다. 해당 제품들은 현대백화점 압구정 본점 등 16개 전 점포와 온라인몰인 현대식품관 투홈, 그리팅몰에서 구매가 가능하다.

