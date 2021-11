기재차관 "오미크론 변이發 변화 24시간 모니터링…완충능력·적응력 개선돼"

이억원 기재부 1차관, 거시경제금융 점검회의

"시장 완충능력 높아져…짧은 기간 내 충격 회복됐었다" 강조

"비대면 근무 등 적응력도 개선" 지나친 우려 경계

[세종=아시아경제 김현정 기자] 이억원 기획재정부 제1차관이 오미크론 변이바이러스 발생에 따른 국내외 시장 변동 상황에 대응하기 위해 24시간 모니터링 체제를 가동하겠다고 29일 밝혔다. 특히 명확한 확산 추이와 위험성에 대한 분석이 나오기 전까지는 시장 변동성을 키우는 요인으로 작용할 수 있다고 보고, 관계부처 간 대응에 나선다고 설명했다.

이 차관은 이날 오전 기재부 내 거시경제금융 관련부서 및 국제금융센터 등이 참여하는 거시경제금융점검회의를 개최하고 이 같이 말했다. 회의에서는 오미크론 변이바이러스 발생에 따른 국내외 금융시장 동향을 점검하고, 향후 대응방향 등을 논의했다.

이 차관은 "오미크론 변이의 확산 추이와 위험성 등에 대한 명확한 분석이 나오기 전까지는 정보부족으로 인해 단기적으로 오미크론이 국내외 금융시장의 변동성을 확대시킬 수 있는 불확실성 요인으로 작용할 가능성을 배제하기 어려운 상황"이라고 평가했다.

다만 우리 시장의 완충능력이 높아진 점을 들며 보다 차분하게 대응할 필요가 있다고 강조했다. 그는 "▲과거 재확산기에 나타난 우리 금융시장의 복원력 ▲글로벌 차원에서 코로나에 대응한 방역·의료 체계의 개선 ▲비대면 근무와 온라인 소비 확산 등 경제활동 측면에서 코로나 확산에 대한 충격 완충능력이 높아진 점 등을 보다 종합적이고 차분하게 고려할 필요가 있다"고 설명했다. 이어 "우선 우리 금융시장은 과거 코로나 재확산 시에도 비교적 짧은 기간 내에 충격에서 회복되는 복원력을 보인 바 있"면서 "코로나 바이러스 등장 이후 글로벌 차원에서 방역·의료(백신, 치료제) 대응 체계가 지속 확충·강화됐고, 경제활동 측면에서도 비대면 근무와 온라인 소비 확산 등 코로나 충격을 완충할 수 있는 적응력도 높아진 상황"이라고 역설했다.

이어 "오미크론 변이가 경제·금융시장에 미칠 영향을 면밀히점검하면서 변이 바이러스와 국내외 금융시장에 대한 24시간 모니터링 체제를 가동해 갈 것"이라며 "특히 금융시장별·상황별 시장안정 조치수단을 보다 꼼꼼히점검해 가는 한편, 필요시에는 관계기관과 함께 선제적이고 적극적으로 대응하겠다"고 덧붙였다.

김현정 기자 alphag@asiae.co.kr