조선 왕실 어린이 옷 아홉 벌 국가민속문화재 지정

이방자 여사가 보관한 '전(傳) 영친왕 일가 어린이 옷'

주인 정확히 알 수 없으나 당시 주요한 특징 잘 나타나

대한제국 마지막 황태자를 위해 만들어졌다는 어린이 옷이 국가민속문화재가 됐다. 문화재청은 1998년 숙명여자대학교가 기증받은 조선 왕실 어린이 옷 아홉 벌을 '전(傳) 영친왕 일가 어린이 옷'이라 명명하고 국가민속문화재로 지정했다고 29일 전했다. 영친 왕비인 이방자 여사가 보관했던 옷들이다. 주인을 알 수 있는 자료는 부족하다. 크기로 미루어 실제 영친왕(이은)이 착용했다고 특정할 수도 없다. 하지만 문화재청은 "조선 시대 왕가 어린이의 옷에서 볼 수 있는 주요한 특징이 잘 나타나 문화재로서 가치가 충분하다"라고 설명했다.

'전 영친왕 일가 어린이 옷'은 사규삼(남자아이가 착용한 예복)과 창의(외출 시 겉옷의 밑받침으로 입은 옷), 두루마기, 저고리, 색동마고자, 풍차바지(밑을 터서 용변을 보기 편하게 만든 남자아이용 바지), 조끼, 버선 등으로 구성돼 있다. 전문가 조사에 따르면 일본에서 환수돼 2009년 국가민속문화재로 지정된 '영친왕 일가 복식 및 장신구류' 가운데 영친왕의 아들 이구(1931∼2005)의 복식 유물과 소재, 단추, 문양 등이 매우 유사하다.

문화재청은 왕가 어린이 복식의 높은 희소성이 아니더라도 학술 가치가 탁월하다고 인정했다. 관계자는 "두루마기, 저고리, 풍차바지 등이 어린아이에 대한 배려와 조선 시대 어린이 복식의 특징을 잘 보여준다"라며 "특히 조끼는 서구문화 유입에 따른 봉제 방법의 변화까지 가리킨다"라고 설명했다. 이어 "전반적인 의복의 소재와 문양이 19세기 말∼20세기 초에 유행한 것으로 확인되며 보존 상태 또한 양호하다"라고 부연했다.

