갈림길 놓인 '위드 코로나'...文대통령, 오늘 특별점검회의 주재

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령은 29일 오후 청와대 여민관에서 관계부처장들이 참여한 ‘코로나19 대응 특별방역점검회의’를 주재한다. 이번 회의는 지난 4주간의 ‘단계적 일상회복’ 시행을 평가하고, 치료체계를 비롯해 백신 추가 접종과 방역 상황 등을 점검하고 대책을 논의하는 자리다.

이번 특별방역점검회의는 4차 대유행 이후 처음으로, 이달 초 단계적 일상회복 1단계를 실시한 이후 급증한 확진자 및 위중증자 수, 최근 오미크론 변이 등의 심각성이 고려된 것으로 보인다. 당초 청와대는 단계적 일상회복으로 인해 확진자 수가 최대 1만명까지 급증할 것으로 내다보고 있었던 만큼, 신규 확진자 수의 급증은 예상보다 덜한 수준이다. 반면 위중증 환자 급증세는 청와대의 예상을 넘은 데다 현장에서 병상 수 부족사태가 야기되고 있어 이에 대한 대책이 주로 논의될 것으로 보인다.

특히 정부가 기존의 단계적 일상회복을 중단하고 거리두기를 강화할지가 관건이다. 단 소상공인·자영업자의 피해를 감안해 단계적 일상회복을 중단하기보다는 추가접종(부스터샷) 기간 단축과 백신패스 확대, 미접종자 치료비 자부담 등 백신 접종을 늘려 현 상황을 안정적으로 관리하는 방안이 나올 가능성이 높다.

