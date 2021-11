허종식 의원, 민주당 선정 '2021년 국감 우수의원'…2년 연속

인천 남동구 3세 여아 학대 사건 등 지역 이슈 조명

저소득계층 의료공백 해소 및 인천공항 특별입국절차 개선 주문

[아시아경제 박혜숙 기자] 더불어민주당 허종식 의원(인천 동구미추홀구갑, 보건복지위원회)이 더불어민주당이 선정한 제21대 국회 '2021년 국정감사 우수의원'으로 선정됐다. 이로써 허 의원은 지난해에 이어 2년 연속 국감 우수의원의 영예를 안았다.

허 의원은 인천지역 이슈들을 국감장에 호출해 중앙정부에 대책 마련을 촉구함으로써 지역구 국회의원으로서 존재감을 보였다는 평가를 받고 있다.

대리수술로 파장을 일으킨 인천 A병원의 경우, 의사 입건 후에도 여전히 진료행위를 통해 보험급여를 지급받은 점과 기소된 간호조무사가 아동·청소년 성 착취물을 소지한 점 등 사건의 이면을 추적했다.

인천 남동구 3세 여아 아동학대 사건에 대해선 국가가 사례를 관리하고 있었음에도 불구하고 사망을 막지 못했다는 점에서 실효성 있는 대책 마련을 촉구했다.

또 정부의 캐비닛에 있던 용역보고서('인천시 옹진군과 부평구 간 비만율 격차에 대한 원인규명 및 해결방안 개발')를 국감장에 소환, 도서지역 등 의료소외지역에 맞춤형 건강관리정책 마련의 필요성을 제기해 주목을 받았다.

인천의료원 등 지방의료원들이 코로나19 전담병원으로 지정되면서 의료원을 이용했던 저소득계층 만성질환자의 의료이용 현황을 파악하기 위해 빅데이터를 분석, 저소득계층의 의료공백 해소책 마련도 주문했다.

이밖에 ▲인천적십자병원의 공공성 강화 ▲인천 닥터헬기 출동률 향상 ▲청라의료복합타운의 KT&G 병원 경영 의결권 논란 ▲인천 미성년건물주 논란(국민건강보험공단 자료 분석) ▲PCR 음성확인서 위조(인천공항서 적발) ▲인천공항 특별입국절차 개선(위드코로나 정책) 등 지역발 이슈를 다양하게 제시했다.

허종식 의원은 "올해 국감은 '전 지구적으로 사고하고 지역적으로 행동하라'는 문제의식을 염두에 뒀고, 정부 정책의 사각지대를 파악하기 위해 위해 현장 상황을 면밀하게 확인·분석하려고 노력했다"며 "국감에서 제기한 각종 제안이 제대로 이행될 수 있도록 끝까지 살피겠다"고 말했다.

한편 허 의원은 이번 국감에서 암 생존자 인식 개선과 경제활동 지원 방안 마련을 위한 정책자료집을 발간, 암 생존자들에 대한 차별과 편견 해소 등도 촉구했다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr