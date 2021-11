NH투자증권, 빅데이터 경진대회 '데이터, 문화가 되다' 성료

[아시아경제 이선애 기자] NH투자증권이 제2회 빅데이터 경진대회 ‘데이터, 문화가 되다’가 성황리에 종료됐다고 28일 밝혔다.

발표회와 시상식은 26일 서울 여의도 본사 파크원 NH금융타워에서 진행됐다.

정영채 NH투자증권 사장은 “빅데이터 경진대회를 통해 대학생들에게 평소 접하기 어려운 금융업 빅데이터 활용 기회를 제공하고, 대학생들의 참신한 아이디어를 함께 논의 할 수 있는 자리를 이어가겠다”며 “앞으로도 참가자들이 데이터 분석 분야의 주역으로 한층 성장하길 바란다”고 말했다.

이번 대회는 지난 8월 23일부터 지난 26일까지 3개월간 진행됐으며, 국내외 109개 대학의 744개팀이 지원했다. 이 중 50개 팀이 예선을 통과했으며, 본선 과정을 통해 16개 팀을 선발했다. 이중 상위 6개팀을 대상으로 발표회를 진행해 최종 수상팀을 확정했다.

시상식은 코로나19 방역수칙을 준수해 진행했으며, 성균관대학교 학생으로 구성된 ‘AVCD’ 팀(이진모, 이은서, 임주은)이 대상 수상의 영예를 안았다. 이들은 Z세대를 위해 ‘팀 구성을 통한 흥미 유발’, ‘실시간 이슈 종목 추천을 통한 종목 다양성 확보’, ‘앱 기반 서비스로 전환한 접근성 강화’로 구성한 “투자가 문화로 리뉴얼”을 제안해 높은 평가를 받았다.

총상금은 5000만원 규모로, 대상을 수상한 1팀 1000만원, 우수상 2팀 각 500만원, 장려상 3팀 각 300만원, 입선 10팀 각 100만원의 상금을 받았다. 수상팀에게는 NH투자증권 입사지원 시 서류전형 면제 혜택이 제공된다. 대상과 우수상을 받은 팀에게는 체험형 인턴십이 추가로 제공된다.

