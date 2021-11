[아시아경제 박병희 기자] 이스라엘이 코로나19 오미크론 변이의 확산에 대한 우려로 모든 외국인의 입국을 전면 금지키로 했다고 주요 외신이 27일(현지시간) 보도했다.

이스라엘은 모든 외국인의 입국을 금지하고 대테러 전화 추적 기술을 재도입하기로 했다.

델타 변이보다 확산력과 침투력이 더 강한 것으로 알려진 오미크론 변이가 발견된 이후 국경을 전면 봉쇄한 나라는 이스라엘이 처음이다.

나프탈리 베네트 이스라엘 총리는 이날 성명을 내고 외국인 전면 입국 금지 발표와 함께 이번 조치가 14일 동안 지속될 예정이라고 밝혔다.

이스라엘에서는 지금까지 오미크론 변이 감염자가 1명 발견됐다. 또 7명의 의심 환자에 대한 변이 감염 여부를 확인 중이다.

