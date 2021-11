국민의힘, '목포 회식비' 관련 민주당 대변인 등 무더기 고소

[아시아경제 유병돈 기자] 국민의힘이 윤석열 대선 후보의 목포 지역 식당 식사비 논란과 관련해 민주당 관계자들을 무더기로 고소했다.

국민의힘 공보실은 27일 민주당 이용빈 선대위 대변인을 '공직선거법상 허위사실 유포' 혐의로, 고발장 제출을 주도한 민주당 소속 성명불상자를 '무고' 혐의로 서울 영등포경찰서에 고발장을 접수했다고 밝혔다.

국민의힘은 "윤 후보는 그 동안 모든 일정의 수행 과정에서 자신의 식사비와 수행원들의 식사비를 각각 결제하는 등 공직선거법을 엄격히 준수했다"며 "민주당의 거짓 의혹 제기에 철저히 사실에 입각해 성실히 해명하였고, 관련 영수증까지 공개됐다"고 강조했다.

이어 "민주당에서 허위사실 유포를 사과하고 고발장을 철회하지 않으면 강력한 형사처벌이 따를 것"이라고 경고했다.

윤 후보는 지난 11일 목포를 방문해 전 시의원들과 음주를 동반한 만찬을 가졌는데, 민주당은 윤 후보가 폭탄주 회식 비용을 제3자로부터 제공받아 선거법을 위반했다고 지적했다.

이에 윤 후보 측은 직접 개인 식사 비용을 지불했다고 반박했다. 또 저녁 장소, 메뉴 등은 전 시의원들이 준비했고, 윤 후보는 폭탄주를 마시지 않았다고 해명했다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr