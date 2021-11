파라다이스시티, '스위트 위드 프렌즈 시즌2' 패키지 출시

[아시아경제 김유리 기자] 파라다이스시티는 연말연시를 맞아 스위트룸에서 스카치 위스키와 프리미엄 투고 박스(TO-GO BOX)를 객실에서 즐길 수 있는 '스위트 위드 프렌즈 시즌2' 패키지를 선보인다고 28일 밝혔다.

파라다이스시티 관계자는 "지난 3월 '스위트 위드 프렌즈' 패키지를 출시해 1주일 만에 예약이 조기 마감될 정도로 높은 관심을 받았다"며 "연말연시 모임을 안심하고 계획할 수 있도록 보다 풍성한 혜택의 시즌 2 상품을 선보이게 됐다"고 말했다.

이 패키지는 내년 1월8일까지 이용 가능해 이를 통해 가족, 친구, 연인과 함께 크리스마스, 송년회, 신년회 등 연말연시 모임을 준비할 수 있다. 디럭스 스위트룸에서의 1박과 네이키드 몰트 위스키, 프리미엄 투고 박스, 레이트 체크아웃 혜택 등으로 구성했다. 호텔 내 레스토랑과 부대시설에서 현금처럼 사용 가능한 15만 리조트 머니도 증정한다.

네이키드 몰트는 맥캘란, 하이랜드파크, 글렌로티스만을 블렌딩한 100% 퓨어 몰트 위스키다. 최상의 퍼스트필 올로로소 셰리 오크통에서 최소 6개월간 추가 숙성시키는 것이 특징이다. 블렌딩 과정에서 원액들이 조화롭게 어우러져 특유의 달콤함과 스파이시함을 느낄 수 있다.

투고 박스에는 그린 샐러드, 안창살과 버섯구이, 레몬버터 소스로 버무려진 블랙타이거, 탕탕 소스를 곁들인 치킨, 감자튀김 혹은 웨지감자 등 메인 메뉴와 함께 디저트 티라미슈도 들어간다. 주문 시간은 체크인 당일 오후 3시에서 7시이며 이용 2시간 전 라운지 파라다이스에 유선 주문 후 픽업하면 된다.

이외에도 힐링 스파 '씨메르', 실내형 테마파크 '원더박스', 사계절 야외 온수풀, 사우나, 플레이랩, 피트니스 이용(성인 3인 기준 1회), '더 스파 앳 파라다이스' 20% 할인, 파라다이스 아트 스페이스 무료입장 등도 이용할 수 있다.

